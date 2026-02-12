Разработчикам пришлось отучать нейросеть от мата после общения с клиентами компании ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нейросеть для управляющих компаний в сфере ЖКХ пришлось переучивать из-за того, что она освоила русский мат, сообщил ТАСС на полях Сибирского строительного форума президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов.

По его словам, забавный случай произошел уже в первый месяц работы системы. Как отметил Викторов, "с кем поведешься, от того и наберешься" – робот перенял речевые обороты граждан, с которыми взаимодействовал. Разработчикам пришлось устранять "эту коллизию".

При этом Викторов подчеркнул практическую пользу таких решений. Голосовые помощники способны взять на себя до 80–90% обращений и позволяют сократить штат кол-центров управляющих компаний в 5–6 раз, то есть вместо 20 человек могут работать 2–3.

По его словам, статистика показывает, что 80% обращающихся удовлетворены ответами робота. Исключение составляют нештатные ситуации – например, аварии или конфликтные звонки, где требуется участие живого оператора, способного принимать оперативные решения.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что государство должно жестко контролировать развитие искусственного интеллекта (ИИ), чтобы не упустить возможную опасность, способную "разрушить человеческую цивилизацию". По его словам, способности ИИ к созданию дипфейков наносят ущерб обществу.