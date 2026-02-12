Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 12:31

Технологии

Разработчикам пришлось отучать нейросеть от мата после общения с клиентами компании ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нейросеть для управляющих компаний в сфере ЖКХ пришлось переучивать из-за того, что она освоила русский мат, сообщил ТАСС на полях Сибирского строительного форума президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов.

По его словам, забавный случай произошел уже в первый месяц работы системы. Как отметил Викторов, "с кем поведешься, от того и наберешься" – робот перенял речевые обороты граждан, с которыми взаимодействовал. Разработчикам пришлось устранять "эту коллизию".

При этом Викторов подчеркнул практическую пользу таких решений. Голосовые помощники способны взять на себя до 80–90% обращений и позволяют сократить штат кол-центров управляющих компаний в 5–6 раз, то есть вместо 20 человек могут работать 2–3.

По его словам, статистика показывает, что 80% обращающихся удовлетворены ответами робота. Исключение составляют нештатные ситуации – например, аварии или конфликтные звонки, где требуется участие живого оператора, способного принимать оперативные решения.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что государство должно жестко контролировать развитие искусственного интеллекта (ИИ), чтобы не упустить возможную опасность, способную "разрушить человеческую цивилизацию". По его словам, способности ИИ к созданию дипфейков наносят ущерб обществу.

Читайте также


технологииобщество

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика