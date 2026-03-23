Глава ЕК заявила, что Европа не будет закупать российский газ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа не будет закупать российский газ. Она подчеркнула, что странам Евросоюза не разрешат потреблять российское топливо, даже если для этого потребуется отключать свет в жилых домах.

Запасы газа в Европе уже достигли минимального уровня и составляют 30%, что в два раза меньше по сравнению с январем прошлого года.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что цены на европейском рынке будут держаться относительно высокими весь 2026 год, а может быть, и дольше.

Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов пояснил, что Европа не останется без энергоносителей, но будет получать газ и нефть из США, переплачивая в несколько раз, по сравнению с российскими ценами.

