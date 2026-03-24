Стоимость золота упала ниже 4,4 тыс долларов впервые с 5 января

Стоимость золота на Нью-Йоркской товарной бирже накануне упала ниже 4,4 тысячи долларов за тройскую унцию. Это произошло впервые с 5 января. За неделю падение составило от 10 до 15%. Аналогичные движения происходят и на рынке серебра.

Снижение связано с неопределенностью вокруг конфликта в Иране. Спрос на золото как защитный актив начал уходить. Владельцам золотых слитков посоветовали не предпринимать никаких действий, так как золото и серебро являются долгосрочными активами.

