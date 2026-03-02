"Деньги 24": эксперт рассказал о динамике цен на энергоносители

Цены на нефть выросли, спрос на золото увеличился, однако биткоин не изменился в цене. Мировые фондовые рынки реагируют на обострение ситуации на Ближнем Востоке, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

Через Ормузский пролив транспортируется 20% мировой нефти и 30% мирового СПГ, в основном из Катара. Корабли не заходят в пролив из-за конфликта. Нефтяные котировки держатся в районе 80 долларов за баррель. Цены на сжиженный природный газ выросли почти на 40%. Цена золота за последние дни выросла примерно до 230 долларов.

Подробнее – в программе "Деньги 24".