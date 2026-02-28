Эксперты предрекли глобальный энергокризис из-за эскалации на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) угрожают мировой экономике, предупреждают эксперты.

По их оценкам, в проливе проходит около 20% торговли нефтью и 20–25% поставок СПГ. Такие меры могут вызвать глобальный энергокризис и поднять цены на нефть выше 100 долларов за баррель, а на газ — до 1,5 тысячи долларов за тысячу кубов.

Минтранс США призвал гражданские суда избегать пребывания в Ормузском проливе, Оманском и Персидском заливах. Американские власти также рекомендовали не приближаться к кораблям американских ВМС.

