28 февраля, 21:15

Политика

Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов

Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов

Постпреды стран ЕС проведут в Брюсселе заседание по ситуации на Ближнем Востоке

Взрывы слышны в ряде стран Ближнего Востока

Иран закрыл воздушное пространство для всех рейсов до дальнейшего уведомления

В Тель-Авиве жители спрятались на парковке отеля во время атаки Ирана

В ОАЭ может находиться до 100 тысяч российских туристов

США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость"

Более 20 провинций Ирана подверглись атакам США и Израиля

Израиль сообщил о еще одном ракетном запуске со стороны Ирана

МИД РФ выпустил обращение по поводу атаки Израиля и США на Иран

После начала военной операции США и Израиля против Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о закрытии Ормузского пролива, через который поступает значительная часть мировой нефти.

Эксперты предупреждают, что цены на нефть могут превысить 100 долларов за баррель, а на газ — резко вырасти, что создаст риски глобального энергокризиса.

На этом фоне продолжаются взаимные удары: под атаки попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. Иран, в свою очередь, заявил об ответной операции. В районе Тель-Авива звучали сирены воздушной тревоги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикапроисшествияза рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова

