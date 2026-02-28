Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов

После начала военной операции США и Израиля против Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о закрытии Ормузского пролива, через который поступает значительная часть мировой нефти.

Эксперты предупреждают, что цены на нефть могут превысить 100 долларов за баррель, а на газ — резко вырасти, что создаст риски глобального энергокризиса.

На этом фоне продолжаются взаимные удары: под атаки попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. Иран, в свою очередь, заявил об ответной операции. В районе Тель-Авива звучали сирены воздушной тревоги.

