Собянин рассказал о строительстве пешеходной галереи между станциями "Печатники"

Пешеходный переход между станциями "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро и МЦД-2 начали строить в Москве.

Как рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX, галерея пройдет под участком южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) в границах улиц Шоссейной, Полбина и Гурьянова. С северной стороны переход примкнет к входной группе МЦД-2 и накроет остановочный павильон, а с южной – к вестибюлю метро. Из него сделают дополнительный выход. Прилегающую территорию благоустроят. После завершения работ пересадки станут для пассажиров быстрее и комфортнее.

