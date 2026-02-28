Собянин объявил о завершении реставрации церкви Живоначальной Троицы в Хорошеве

Завершилась реставрация храма Живоначальной Троицы в Хорошеве – памятника старины. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, это единственная сохранившаяся часть "годуновского" дворцового ансамбля. Облик храма с годами менялся, в нем периодически проводили локальные работы. Но ядро древней церкви оставалось почти не искаженным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

