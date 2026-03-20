Собянин и Мантуров осмотрели строительство заводов по производству аккумуляторных батарей

Сергей Собянин и вице-премьер Денис Мантуров осмотрели площадки строительства двух заводов по производству аккумуляторных батарей в Москве. Общая площадь производств составит около 200 тысяч квадратных метров.

Запуск обоих заводов намечен на этот год. Завод по производству тяговых аккумуляторных батарей откроют в сентябре, а завод по производству компактных аккумуляторов – в декабре. На предприятиях будет создано более 2 тысяч рабочих мест.

