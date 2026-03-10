Собянин: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 12,3%

Оборот пищевой промышленности Москвы вырос более чем на 12,3% в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, большая часть этого объема приходится на мясное производство, хлебобулочные и мучные изделия и напитки. Самый большой рост показали мукомольные заводы. За 2 года их выручка увеличилась практически в 1,5 раза и достигла почти 25 миллиардов рублей.

