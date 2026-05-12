12 мая, 07:30Транспорт
Автоэксперт рассказал, когда за движение задним ходом можно получить штраф
Движение задним ходом остается одним из самых рискованных маневров, сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто. Разрешено сдавать назад только там, где это не мешает другим и не нарушает правила. Например, при парковке или выезде с прилегающей территории.
В остальных ситуациях, особенно на перекрестках, автомагистралях и дорогах с ограниченной видимостью, движение задним ходом запрещено и может повлечь штраф.
