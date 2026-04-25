Мошенники в РФ начали расклеивать поддельные QR-коды на прокатный двухколесный транспорт. При сканировании такого кода человек попадает на фишинговую страницу, где вбив данные банковской карты можно остаться с нулевым балансом.

Чтобы не потерять деньги необходимо использовать для аренды только официальные приложения и прежде, чем отсканировать QR-код, необходимо посмотреть, не наклеен ли он поверх оригинального стикера.

