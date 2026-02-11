Капитальный ремонт Ростокинского путепровода начался в Москве

Капитальный ремонт Ростокинского путепровода начался северо-востоке Москве. Он проходит над железнодорожными путями Ярославского направления МЖД.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, во время обследования были выявлены дефекты несущих конструкций и повреждения мостового полотна. Специалисты комплекса городского хозяйства демонтируют и заменят конструкции мостового полотна и пролетного строения, восстановят железобетонные конструкции опор.

