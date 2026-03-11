11 марта, 07:30Экономика
Беспроцентный автокредит в России могут признать незаконной прибылью
Беспроцентный автокредит в России признали незаконной прибылью, написали в некоторых СМИ. Те, кто его брал, якобы будут доплачивать сумму в треть стоимости машины.
Источники ссылаются на изменения в налоговом законодательстве. Такие займы попали под правило: если ставка по кредиту ниже двух третей ключевой ставки Центробанка, то разница считается доходом и облагается налогом.
