Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 16:30

Экономика

"Деньги 24": ставки по вкладам в РФ примерно в 2 раза превышают инфляцию

"Деньги 24": ставки по вкладам в РФ примерно в 2 раза превышают инфляцию

"Деньги 24": средняя доходность вкладов на 3 месяца составила 14,2% в банках РФ

Ставки по вкладам в России упали до минимальных за 2 года значений

Москвичам посоветовали закрыть неиспользуемые кредитные карты

Цифровой рубль станет доступен москвичам осенью 2026 года

"Деньги 24": цены на вторичное жилье и новостройки выросли в Москве

"Деньги 24": 60% россиян обеспокоены размером расходов на обеды и напитки в офисе

"Деньги 24": объем продаж кофеварок и кофемашин обновил рекорд в РФ в 2025 году

"Деньги 24": разница в стоимости новостроек и вторички в Москве перестала расти

"Деньги 24": ограничения для россиян из "черного списка" ЦБ могут смягчить

Ставки по вкладам в российских банках примерно вдвое выше официальной инфляции. Об этом заявил экономический обозреватель Евгений Беляков. Это означает, что хранение денег в банках будет оставаться выгодным.

При этом ставки на разные сроки на данный момент отличаются не так сильно, как раньше. В большинстве банков считают, что ключевая ставка будет снижаться медленно.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгений БеляковНаталия ШкодаРоман Карлов

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика