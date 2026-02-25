"Деньги 24": ставки по вкладам в РФ примерно в 2 раза превышают инфляцию

Ставки по вкладам в российских банках примерно вдвое выше официальной инфляции. Об этом заявил экономический обозреватель Евгений Беляков. Это означает, что хранение денег в банках будет оставаться выгодным.

При этом ставки на разные сроки на данный момент отличаются не так сильно, как раньше. В большинстве банков считают, что ключевая ставка будет снижаться медленно.

Подробнее – в программе "Деньги 24".