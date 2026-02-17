Россияне начали закрывать вклады для инвестиций в облигации

Россияне начали закрывать банковские вклады и переводить средства в ценные бумаги. Объем инвестиций граждан на Московской бирже в январе вырос вдвое по сравнению с прошлым годом.

Доходность долговых бумаг для начинающих инвесторов сейчас составляет 14–20% годовых, и этот показатель можно зафиксировать на несколько лет. В отличие от банковского счета, облигации можно продать в любой момент без потери накопленного дохода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.