17 февраля, 23:00Экономика
Россияне начали закрывать вклады для инвестиций в облигации
Россияне начали закрывать банковские вклады и переводить средства в ценные бумаги. Объем инвестиций граждан на Московской бирже в январе вырос вдвое по сравнению с прошлым годом.
Доходность долговых бумаг для начинающих инвесторов сейчас составляет 14–20% годовых, и этот показатель можно зафиксировать на несколько лет. В отличие от банковского счета, облигации можно продать в любой момент без потери накопленного дохода.
