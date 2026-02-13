В Минэкономразвития оценили потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки

Потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки в России сохраняется, считают в Минэкономразвития. В министерстве позитивно оценили решение Центробанка.

Регулятор снизил ключевую ставку в шестой раз подряд – до 15,5% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики Банк России взял в июне 2025 года.

При этом в Центробанке также рассматривали сохранение ключевой ставки на прежнем уровне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.