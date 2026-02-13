Экономический обозреватель прокомментировал снижение ключевой ставки до 15,5%

Экономический обозреватель Евгений Беляков прокомментировал решение Центрального банка снизить ключевую ставку до 15,5% годовых. По его словам, в ЦБ начали постепенное смягчение денежно-кредитной политики, о котором говорили еще в прошлом году.

Беляков отметил, что вместе со снижением ставки кредиты начнут дешеветь, а депозиты станут менее выгодными. Однако процесс будет идти осторожно, так как регулятор стремится к устойчиво низкой инфляции. Согласно базовому прогнозу, к концу года ключевая ставка может опуститься до 12%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.