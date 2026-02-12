Форма поиска по сайту

12 февраля, 22:30

Общество

Банки РФ ужесточили требования к заемщикам на фоне рекордной просрочки

"Деньги 24": бум экономии работодателей на кадрах зафиксирован в России

Телезрителей пригласили стать героями "Утра в Москве"

Доставка еды в России может подорожать из-за новых правил для курьеров

Минфин РФ запретил супругам оформлять разные "Семейные ипотеки" после развода

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 2 градуса 12 февраля

Ученые выявили более 44 миллионов воробьев в России

Налоговые сборы за выгул собак предложили ввести в России

Все долги россиян могут оказаться в кредитной истории

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении переработок

Получить кредит становится сложнее: банки в России почти перестали одобрять займы на фоне рекордной просроченной задолженности. В прошлом году отклоняли 4 из 5 заявок. Чтобы оценить надежность клиента, многие банки используют искусственный интеллект.

Объем просроченной задолженности за прошлый год вырос на треть и достиг рекордных 1,65 триллиона рублей. Больше всего проблем доставляют кредиты, выданные 2–3 года назад, когда ставки были ниже, а банки проявляли больше лояльности к заемщикам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Владимир ДементьевЕкатерина Ефимцева

