Банки РФ ужесточили требования к заемщикам на фоне рекордной просрочки

Получить кредит становится сложнее: банки в России почти перестали одобрять займы на фоне рекордной просроченной задолженности. В прошлом году отклоняли 4 из 5 заявок. Чтобы оценить надежность клиента, многие банки используют искусственный интеллект.

Объем просроченной задолженности за прошлый год вырос на треть и достиг рекордных 1,65 триллиона рублей. Больше всего проблем доставляют кредиты, выданные 2–3 года назад, когда ставки были ниже, а банки проявляли больше лояльности к заемщикам.

