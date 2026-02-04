04 февраля, 22:45Общество
Банки ужесточили правила сдачи ипотечных квартир в аренду
Банки стали ужесточать правила для клиентов, которые сдают в аренду ипотечные квартиры, не расплатившись по кредиту. В договоры теперь отдельно включают пункт о запрете такой сдачи без согласования с кредитной организацией.
По условиям ипотеки квартира является залоговым имуществом, и банк, как залогодержатель, имеет право контролировать ее использование. Сдача жилья в аренду без уведомления банка рассматривается как существенное нарушение договора.
