05 февраля, 20:00Общество
"Миллион вопросов": юрист рассказала, что делать при задержках зарплаты на работе
Что делать, если задерживают зарплату или заставляют работать сверхурочно? В каких случаях положен дополнительный выходной? Что предпринимателю делать с подозрительно часто болеющим сотрудником?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила юрист по трудовому праву Валентина Яковлева.
