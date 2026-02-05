Студентка НИУ ВШЭ рассказала о погоде на Новослободской улице в Москве

Студентка НИУ ВШЭ Лиза рассказала зрителям Москвы 24 о погоде на Новослободской улице.

По ее словам, там морозно. Температура составляет минус 14 градусов.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео по номеру 8 (926) 266-24-24.




