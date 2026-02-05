Высота снежного покрова в Марьиной роще достигла 70 сантиметров

Высота снежного покрова в районе Марьина роща составляет 60–70 сантиметров. Об этом сообщила заместитель директора по эксплуатации ГБУ "Жилищник района Марьина роща" Наталья Пронь. Спецтехника убирает дороги, дворы, тротуары и детские площадки, также проводится очистка крыш от снега и наледи.

По словам метеорологов, аномальные холода в столице связаны с долгим задержанием над регионом арктических воздушных масс. Как уточнил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, двухнедельный период стужи достигнет своего апогея в ночь на 6 февраля, когда температура в Москве может опуститься до минус 20–23 градусов.

