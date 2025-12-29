Число работающих больше 40 часов в неделю россиян сократилось на 13%

Число россиян, работающих более 40 часов в неделю, за год сократилось на 13% и составило 2,5 миллиона человек. Количество тех, кто трудится свыше 51 часа в неделю, достигло минимального уровня с 2016 года.

Эксперты связывают этот тренд с охлаждением рынка труда в некоторых отраслях. По закону, продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов. Привлекать сотрудника к сверхурочной работе без его согласия можно лишь в исключительных случаях, например при производственной аварии.

