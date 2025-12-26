26 декабря, 07:00Общество
Каждый третий москвич готов выйти на работу после пяти праздничных дней
Каждый третий москвич готов выйти на работу уже после пяти праздничных дней. Такие данные приводят аналитики.
Согласно исследованию, около 35% опрошенных рассказали про большую усталость после долгих выходных, чем до них. Кто-то даже начинает скучать по работе после нескольких дней пребывания дома.
Больше половины офисных сотрудников жалуются на большие траты денег в праздники по сравнению с рабочими буднями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24