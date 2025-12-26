Форма поиска по сайту

26 декабря, 07:00

Общество

Каждый третий москвич готов выйти на работу после пяти праздничных дней

Удаленная работа может стать привилегией в России в 2026 году

Снежный покров вырастет до 6–8 сантиметров в Москве к концу 26 декабря

"Утро": температура воздуха в Москве составит плюс 1 градус 26 декабря

Москвичка решила добиться удаления своего фото, которое СМИ разместили без разрешения

Снегопады и метели ожидаются в Москве 26 декабря

Психолог рассказала, можно ли сюсюкаться с новорожденным ребенком

Термин "студенческая семья" закрепили в российском законодательстве

259 детей родились в Москве 25 декабря

Зрителям Москвы 24 предложили поделиться кадрами праздничной столицы

Каждый третий москвич готов выйти на работу уже после пяти праздничных дней. Такие данные приводят аналитики.

Согласно исследованию, около 35% опрошенных рассказали про большую усталость после долгих выходных, чем до них. Кто-то даже начинает скучать по работе после нескольких дней пребывания дома.

Больше половины офисных сотрудников жалуются на большие траты денег в праздники по сравнению с рабочими буднями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

Дмитрий НайдаДарья Ермакова

