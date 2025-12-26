Каждый третий москвич готов выйти на работу после пяти праздничных дней

Каждый третий москвич готов выйти на работу уже после пяти праздничных дней. Такие данные приводят аналитики.

Согласно исследованию, около 35% опрошенных рассказали про большую усталость после долгих выходных, чем до них. Кто-то даже начинает скучать по работе после нескольких дней пребывания дома.

Больше половины офисных сотрудников жалуются на большие траты денег в праздники по сравнению с рабочими буднями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24