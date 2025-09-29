Форма поиска по сайту

29 сентября, 16:04

Общество
Адвокат Багатурия объяснил, как получить компенсацию за "слив" персональных данных

В один клик? Введут ли в РФ выплаты пострадавшим от утечек персональных данных

В России предложили ввести гарантированные выплаты пострадавшим от утечек персональных данных. Как это может работать и в чем сложности с введением инструмента, разбиралась Москва 24.

Механизм компенсаций

Фото: 123RF/welcomia

Ввести гарантированные выплаты россиянам за утечку персональных данных предложили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), сообщили "Известия". По данным объединения, в настоящее время из миллионов пострадавших компенсации добиваются лишь десятки, а сумма компенсации зачастую не превышает 5 тысяч рублей.

Страховщики предложили определить ведомство, ответственное за регистрацию нарушений, а также утвердить размеры выплат. Они будут зависеть от категории "слитой" информации. Также все работающие с персональными данными организации обяжут либо создать отдельный фонд для компенсации вреда, либо застраховать ответственность.

При этом оповещать пострадавших и выплачивать компенсации лучше всего с помощью портала "Госуслуги", убеждены в ВСС. Фиксированную выплату на начальном этапе предложили зафиксировать в пределах 5 тысяч рублей. Если же гражданин понес больший ущерб, ему необходимо обратиться в суд.

В Роскомнадзоре уже заявили, что готовы рассмотреть инициативу. По данным ведомства, за январь – август 2025 года было зафиксировано 103 утечки на 50,9 миллиона записей. В тот же период 2024-го их было 64, но на 105 миллионов записей.

Ранее же в России ужесточили наказание за утечку персональных данных. Согласно документу, ИП и компании при первом нарушении обязаны выплатить штраф в размере до 15 миллионов рублей. Если оно повторится, взыскание составит до 3% от суммы выручки организации. Если утечка персональных данных произошла по вине физических и должностных лиц, штраф составит 600 и 400 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, за неправомерное распространение, использование, доступ, предоставление, хранение и сбор персональных данных несовершеннолетних грозит до 5 лет тюрьмы, взрослых – до 4. Также ответственность предусмотрена за незаконный сбор специальных персональных данных, в том числе биометрии. В частности, если неправомерное действие повлекло тяжкие последствия или его совершила группа лиц, срок лишения свободы составит до 10 лет, а штраф – до 3 миллионов рублей.

"Как часто придется выплачивать страховку?"

Фото: 123RF/krol666

На сегодняшний день реализовать инициативу по выплате компенсации за утечку персональных данных достаточно сложно. Об этом Москве 24 рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его мнению, мера станет дополнительным квазиналогом, что усилит нагрузку на бизнес.

Кроме того, доказывать, откуда произошли утечки, очень сложно и дорого. Поэтому я считаю, что в текущих реалиях, когда 99% персональных данных граждан уже давно утекли в интернет, введение страхового налога контрпродуктивно.
Андрей Свинцов
зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

По словам депутата, практически каждый интернет-магазин или портал запрашивает персональные данные клиентов в автоматическом режиме. Также зачастую невозможно воспользоваться услугой, не нажав галочку "согласен". Необходимо отказываться от этой практики и переходить к анонимным форматам взаимодействия, подчеркнул Свинцов.

"Грубо говоря, гражданин единожды регистрируется на портале "Госуслуги", а дальше все операторы данных получают обезличенный код и работают только с ним, а не с электронными почтами, телефонами и ФИО. То есть это все должно быть скрыто уже на стадии государственного учета и контроля", – сказал Свинцов.

Деньги же, которые могут быть потрачены на новую инициативу, он предложил пустить на переход компаний на отечественные цифровые решения.

"Все проблемы по этому вопросу в основном связаны с тем, что бизнес использует западные технологии, в том числе в вопросе кибербезопасности, однако все это "дырявое". И наши враги с легкостью это взламывают", – заключил Свинцов.

При этом преимущество инициативы заключается в том, что граждане будут чувствовать себя более спокойно, отметил в беседе с Москвой 24 адвокат Вадим Багатурия.

Однако возникает другой вопрос: как часто придется выплачивать такую страховку? Например, человек столкнулся с тем, что его данные утекли в какую-то базу. Ему однократно выплатят компенсацию, но данные так и продолжат там находиться.
Вадим Багатурия
адвокат

Чтобы получить компенсацию уже сейчас, пострадавшим нужно идти в суд с заявлением об утечке персональных данных.

"Там придется доказать, что вы, например, передали сведения организации, а она, в свою очередь, их "слила" или ее взломали", – отметил Багатурия.

Затем необходимо заявить о компенсации морального вреда, что позволяет сделать Гражданский кодекс. Она рассчитывается индивидуально и зависит от конкретного морального ущерба. К такому относится в том числе стресс, переживания и даже развитие бессонницы, заключил адвокат.

