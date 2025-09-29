Адвокат Багатурия объяснил, как получить компенсацию за "слив" персональных данных

В России предложили ввести гарантированные выплаты пострадавшим от утечек персональных данных. Как это может работать и в чем сложности с введением инструмента, разбиралась Москва 24.

Механизм компенсаций

Ввести гарантированные выплаты россиянам за утечку персональных данных предложили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), сообщили "Известия". По данным объединения, в настоящее время из миллионов пострадавших компенсации добиваются лишь десятки, а сумма компенсации зачастую не превышает 5 тысяч рублей.

Страховщики предложили определить ведомство, ответственное за регистрацию нарушений, а также утвердить размеры выплат. Они будут зависеть от категории "слитой" информации. Также все работающие с персональными данными организации обяжут либо создать отдельный фонд для компенсации вреда, либо застраховать ответственность.

При этом оповещать пострадавших и выплачивать компенсации лучше всего с помощью портала "Госуслуги", убеждены в ВСС. Фиксированную выплату на начальном этапе предложили зафиксировать в пределах 5 тысяч рублей. Если же гражданин понес больший ущерб, ему необходимо обратиться в суд.

В Роскомнадзоре уже заявили, что готовы рассмотреть инициативу. По данным ведомства, за январь – август 2025 года было зафиксировано 103 утечки на 50,9 миллиона записей. В тот же период 2024-го их было 64, но на 105 миллионов записей.

Ранее же в России ужесточили наказание за утечку персональных данных. Согласно документу, ИП и компании при первом нарушении обязаны выплатить штраф в размере до 15 миллионов рублей. Если оно повторится, взыскание составит до 3% от суммы выручки организации. Если утечка персональных данных произошла по вине физических и должностных лиц, штраф составит 600 и 400 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, за неправомерное распространение, использование, доступ, предоставление, хранение и сбор персональных данных несовершеннолетних грозит до 5 лет тюрьмы, взрослых – до 4. Также ответственность предусмотрена за незаконный сбор специальных персональных данных, в том числе биометрии. В частности, если неправомерное действие повлекло тяжкие последствия или его совершила группа лиц, срок лишения свободы составит до 10 лет, а штраф – до 3 миллионов рублей.

"Как часто придется выплачивать страховку?"

На сегодняшний день реализовать инициативу по выплате компенсации за утечку персональных данных достаточно сложно. Об этом Москве 24 рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его мнению, мера станет дополнительным квазиналогом, что усилит нагрузку на бизнес.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Кроме того, доказывать, откуда произошли утечки, очень сложно и дорого. Поэтому я считаю, что в текущих реалиях, когда 99% персональных данных граждан уже давно утекли в интернет, введение страхового налога контрпродуктивно.

По словам депутата, практически каждый интернет-магазин или портал запрашивает персональные данные клиентов в автоматическом режиме. Также зачастую невозможно воспользоваться услугой, не нажав галочку "согласен". Необходимо отказываться от этой практики и переходить к анонимным форматам взаимодействия, подчеркнул Свинцов.

"Грубо говоря, гражданин единожды регистрируется на портале "Госуслуги", а дальше все операторы данных получают обезличенный код и работают только с ним, а не с электронными почтами, телефонами и ФИО. То есть это все должно быть скрыто уже на стадии государственного учета и контроля", – сказал Свинцов.

Деньги же, которые могут быть потрачены на новую инициативу, он предложил пустить на переход компаний на отечественные цифровые решения.

"Все проблемы по этому вопросу в основном связаны с тем, что бизнес использует западные технологии, в том числе в вопросе кибербезопасности, однако все это "дырявое". И наши враги с легкостью это взламывают", – заключил Свинцов.

При этом преимущество инициативы заключается в том, что граждане будут чувствовать себя более спокойно, отметил в беседе с Москвой 24 адвокат Вадим Багатурия.





Вадим Багатурия адвокат Однако возникает другой вопрос: как часто придется выплачивать такую страховку? Например, человек столкнулся с тем, что его данные утекли в какую-то базу. Ему однократно выплатят компенсацию, но данные так и продолжат там находиться.

Чтобы получить компенсацию уже сейчас, пострадавшим нужно идти в суд с заявлением об утечке персональных данных.

"Там придется доказать, что вы, например, передали сведения организации, а она, в свою очередь, их "слила" или ее взломали", – отметил Багатурия.

Затем необходимо заявить о компенсации морального вреда, что позволяет сделать Гражданский кодекс. Она рассчитывается индивидуально и зависит от конкретного морального ущерба. К такому относится в том числе стресс, переживания и даже развитие бессонницы, заключил адвокат.

