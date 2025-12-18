Форма поиска по сайту

18 декабря, 22:15

Экономика

Минпромторг предложил ввести маркировку товаров для косметологов

Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку для товаров, используемых косметологами и пластическими хирургами. Инициатива направлена на борьбу с большим количеством контрафактной продукции на рынке.

Использование поддельных материалов угрожает здоровью пациентов и репутации клиник. Маркировка позволит отследить происхождение каждого изделия и станет доказательством в суде для возмещения вреда пациенту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

