Минпромторг предложил ввести маркировку товаров для косметологов

Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку для товаров, используемых косметологами и пластическими хирургами. Инициатива направлена на борьбу с большим количеством контрафактной продукции на рынке.

Использование поддельных материалов угрожает здоровью пациентов и репутации клиник. Маркировка позволит отследить происхождение каждого изделия и станет доказательством в суде для возмещения вреда пациенту.

