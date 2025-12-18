18 декабря, 22:15Экономика
Минпромторг предложил ввести маркировку товаров для косметологов
Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку для товаров, используемых косметологами и пластическими хирургами. Инициатива направлена на борьбу с большим количеством контрафактной продукции на рынке.
Использование поддельных материалов угрожает здоровью пациентов и репутации клиник. Маркировка позволит отследить происхождение каждого изделия и станет доказательством в суде для возмещения вреда пациенту.
