"Деньги 24": зарплаты IT-cпециалистов перестали расти в России

Зарплаты IT-cпециалистов перестали расти в России. Дефицит кадров сменился переизбытком.

Средняя зарплата IT-cпециалистов в стране к концу 2025 года почти не изменилась как относительно его начала, так и относительно второго полугодия 2024 года. Число резюме на одну вакансию выросло в разы.

Что происходит на этом рынке? Об этом – в программе "Деньги 24".



