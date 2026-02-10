10 февраля, 14:30Общество
"Деньги 24": зарплаты IT-cпециалистов перестали расти в России
Зарплаты IT-cпециалистов перестали расти в России. Дефицит кадров сменился переизбытком.
Средняя зарплата IT-cпециалистов в стране к концу 2025 года почти не изменилась как относительно его начала, так и относительно второго полугодия 2024 года. Число резюме на одну вакансию выросло в разы.
Что происходит на этом рынке? Об этом – в программе "Деньги 24".
Читайте также
- Без опыта работы: в каких сферах новичкам предлагают высокие зарплаты
- Время "парашютистов"? Почему частая смена работы становится трендом