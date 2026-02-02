"Доктор 24": диетолог объяснила, как сбалансировать рацион и защитить здоровье

Почему многие люди едят гораздо больше сахара, соли и мяса, а рыбы, овощей и фруктов, наоборот, не доедают? Из-за чего мясо нужно стараться есть реже?

Какая рыба поможет защититься от инфаркта и продлить молодость? Как начать есть больше фруктов и овощей? И почему нужно сократить в рационе несоленые и несладкие продукты?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил врач-диетолог, психотерапевт Марина Макиша.