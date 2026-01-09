09 января, 13:30Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал, как столичные предприниматели помогают участникам СВО
Весь 2025 год неравнодушные предприниматели торговой отрасли столицы активно помогали бойцам спецоперации и жителям приграничных территорий. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По словам мэра, за год бизнес собрал и отправил больше 120 тонн гуманитарных грузов с продуктами и готовыми обедами, 130 тонн собственной продукции. На фронт они посылают консервы, одежду, средства личной гигиены, а также разные электроприборы и технику – от лампочек до цифровых радиостанций.
