Сергей Собянин рассказал, как столичные предприниматели помогают участникам СВО

Весь 2025 год неравнодушные предприниматели торговой отрасли столицы активно помогали бойцам спецоперации и жителям приграничных территорий. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, за год бизнес собрал и отправил больше 120 тонн гуманитарных грузов с продуктами и готовыми обедами, 130 тонн собственной продукции. На фронт они посылают консервы, одежду, средства личной гигиены, а также разные электроприборы и технику – от лампочек до цифровых радиостанций.

