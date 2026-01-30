Форма поиска по сайту

30 января, 06:10

Общество

"Новости дня": в Москве появится новый Артколледж творческих профессий

В Москве появится новый Артколледж творческих профессий. В нем будут обучать будущих специалистов кино, рекламы, дизайна одежды и других товаров, печатного дела, фотографии, декоративно-прикладного искусства.

Креативные профессии на сегодняшний день можно получить в 18 колледжах Москвы. Особое внимание уделяется практике. Студенты в современных лабораториях трудятся над реальными проектами партнеров-работодателей – от создания рекламы до дизайна вещей. Лучшим предлагают трудоустройство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Новости дня
