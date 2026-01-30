Психолог Кардиакос: субкультура шоплифтеров опасна стремлением к быстрой наживе

В СМИ обсуждают новую молодежную субкультуру – шоплифтеров, то есть магазинных воров. Чем обусловлено ее возникновение и почему она получила активное развитие, разбиралась Москва 24.

Опасная группировка

В Сети обсуждают новую молодежную субкультуру, которая получила название "шоплифтеры". Юные преступники приходят в магазины с целью грабежа, не боясь быть пойманными правоохранительными органами, сообщает газета "Известия".

По данным СМИ, такие правонарушители объединились в закрытые сообщества в соцсетях и мессенджерах. Например, в одном из каналов насчитывается более 10 тысяч подписчиков: там ежедневно публикуются инструкции по кражам, а участники хвастаются своими "подвигами".





админ тематического канала Твердо уверен, что шоплифтинг – это один из самых важных навыков в жизни, который обязан вкачать каждый достойный пацан.

В тематических каналах даже раскрываются методы противодействия безопасности: от поиска "слепых зон" в магазинах до изучения работы видеонаблюдения. Особое внимание уделяется и издевательствам над персоналом – кассирами и охранниками, выкладываются оскорбительные фотографии и ролики с их участием. Представители субкультуры не стесняются использовать другие аморальные методы, например, разносить стойки с товаром или плевать в лица тем, кто ловит их на краже.

При этом воры предпочитают забирать то, что можно быстро убрать в рюкзак: бритвенные станки, детские смеси, шоколад, алкоголь, рыбу и другое, отметили СМИ.

Юрист Екатерина Краснова в разговоре с изданием напомнила, что за кражу товара на сумму менее 2,5 тысячи рублей в качестве максимального наказания грозит арест до 15 суток и взыскание ущерба до пятикратной стоимости похищенного (7.27 КоАП РФ). При более серьезном ущербе или задержании на выходе из магазина дело квалифицируется как покушение на кражу, а при открытом хищении – по статье о грабеже (161 УК РФ).





Екатерина Краснова юрист Ведомые такого рода каналами молодые люди плохо представляют юридические последствия в случае поимки. Речь даже не о возмещении ущерба магазину или штрафе для родителей по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, но и о постановке на профилактический учет. Для подростка, который привлекался к административной ответственности или состоял "на карандаше" в полиции, могут оказаться закрыты двери ряда учебных заведений в будущем.

Эксперт добавила, что такие истории могут серьезно подпортить биографию, что скажется на будущей профессии молодых людей. В частности, могут не принять на работу в правоохранительные и банковские сферы.

Способ проявить "крутость"?

Семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос в разговоре с Москвой 24 отметила, что объединения шоплифтеров становятся "привлекательными", так как там происходит взаимодействие между подростками.

"Это первая взрослость, где ребенок общается не с теми, кого выбрали родители (в детском саду или с детьми друзей), а с группой, которую он выбирает сам. Одновременно с этим сейчас время трендов: чем более хайповая информация, тем быстрее она дает реакцию", – отметила психолог.

Необычные вещи быстрее набирают лайки, просмотры и залетают в рекомендации соцсетей. Поэтому подобные субкультуры становятся способом оперативного привлечения внимания к себе, объяснила эксперт.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Действия шоплифтеров отличаются от тех ситуаций, когда человек крадет из-за нужды. Первые удовлетворяют потребности в превосходстве. У вторых, наоборот, возникает стыд: человек не демонстрирует воровство, а скрывает его.

По мнению психолога, шоплифтеры относятся к тем, кого легко разводят "на слабо". Они быстро включаются, ввязываются и стремительно готовы показать себя. Также среди представителей субкультуры существуют как лидеры, так и исполнители, которые всегда хотят приблизиться к центральным фигурам.

"Важно отметить, что такое движение может быть опасным и перерасти во что-то большее. Возникает похожий риск, как в случае с зависимостями, где все идет на повышение. Сначала подростки стащили, например, ручки, ластики, лампу или чехол для телефона, но если они не получили за это должного наказания, ставки могут повыситься", – предупредила психолог.

При этом возникает риск, что поколение в принципе будет сосредоточено на быстрой наживе, безответственности и хайпе. Это выльется в нацеленность на быстрые результаты, а не долгосрочные вклады, добавила специалист.

Частично она связала развитие подобных движений с отсутствием полезного досуга. По ее мнению, уровень организации тех же культурных кружков снижается, и в них занимаются все меньше детей. Поэтому некоторые решают привлечь к себе больше внимания и пережить эмоции незаконным способом, убеждена Кардиакос.

Чтобы не допустить негативных последствий, психолог посоветовала широко распространять информацию о последствиях таких правонарушений, в том числе в школе.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Есть деликатные подходы, когда мы показываем, что "крутость" достигается не за счет нарушения правил, а благодаря реальным достижениям. Это, безусловно, сложнее, но необходимо действовать.

Также родители должны разговаривать со своими детьми, объяснять проблематику и последствия таких действий. Помимо этого, можно обратиться к психологу, который поможет сформировать здоровую самооценку у ребенка, заключила Кардиакос.

