Психолог Никулин: мамы-блогеры формируют у детей критическое отношение к своему телу

Зарубежные исследователи выяснили, что зависимость матерей от селфи провоцирует у их детей желание сделать себе пластическую операцию. В чем причина такого феномена и как оградить ребенка от неприятия себя, разбиралась Москва 24.

После селфи на пластику?

Китайские ученые выяснили, что увлечение матерей блогерством (в частности, селфи) влияет на готовность подростков к косметическим операциям. Результаты исследования опубликованы в Journal of Health Psychology.

Авторы работы изучили поведение 541 пары "мать – ребенок", где средний возраст подростков составил примерно 16 лет. Выяснилось, что, если родитель часто делает селфи, его ребенок тоже начинает больше фотографировать себя. Это приводит к повышенному контролю над своей внешностью и, как следствие, к неудовлетворенности чертами лица и желанию их изменить. При этом зацикленность на недостатках не зависит от пола ребенка.

Ученые подчеркнули, что результаты помогают лучше понять, как увлеченность родителей созданием идеального образа в соцсетях может косвенно подталкивать подростков к мысли об изменении своей внешности при помощи хирургии.

Говоря об исследовании, психолог Константин Никулин объяснил в разговоре с Москвой 24, что все описываемое является своего рода закономерностью, так как родитель для ребенка – ролевая модель.

"Поэтому у детей происходит переоценка ценностей и формируется очень критическое отношение к своему телу. Оно начинает восприниматься не как обиталище души или инструмент для радости и жизни, а как арт-объект или товар, у которого есть четкие метрики: объемы, цвет, пропорции, а в конечном итоге – лайки, комментарии и подписки", – отметил психолог.

Он добавил, что с точки зрения психологии важно, чтобы родитель, особенно мать, не критиковал свою внешность, например вес. Если рассуждать об этом вслух при дочери, то риск развития расстройства пищевого поведения (РПП) у девочки увеличивается в разы.





Константин Никулин психолог Ребенку могут не говорить напрямую, что с ним что-то не так, но он считывает модель, будто тело – это объект для коррекции. В результате формируется нулевая толерантность к любой неидеальности в себе.

Эксперт также обратил внимание и на то, что "зацикленность" на блогерстве показывает возможность мозга к переформатированию, что "заставляет" смотреть на жизнь под другим углом. Зависимость от ведения соцсетей способна привести к восприятию себя как объекта в интерьере.

"У меня была клиентка, которая говорила: "Я поймала себя на мысли, что сижу с друзьями в кафе, а мой мозг уже работает над тем, чтобы оценить, насколько эта локация подходит для записи сторис", – отметил эксперт.

"Идеальная" картинка

В свою очередь, психолог Ангелина Сурина в разговоре с Москвой 24 добавила, что психика людей формируется примерно до 22 лет. И этот момент особенно важен в истории с мамами-блогерами.

"Если проводить аналогию с животными, то они смотрят на родителей, которые выжили в этом опасном мире, и повторяют их действия. Точно так же мозг человека повторяет все за родителями", – объяснила специалист.

Поэтому мама-блогер, которая ставит на первое место общественное мнение, а на десятое отодвигает детей и их психологическое здоровье, вероятнее всего, испытывает потребность в признании и одобрении. Если она становится судорожной, это сопровождается неосознанным страхом. Например, боязнью общественной критики, нарушения своего статуса, добавила психолог.





Ангелина Сурина психолог Чему в таком случае учатся дети? В первую очередь – бояться. Они чувствуют подсознательные потребности и страх матери. А значит, делают вывод: общество опасно, и, чтобы выжить, нужно формировать о себе определенное мнение и делать что-то, чтобы тебя полюбили.

Когда мама выстраивает идеальную картинку, у ребенка формируется понимание, что в обществе нельзя быть таким, как есть. Соответственно, создаются большие комплексы: "Меня захейтят, не будут любить, а значит, в чем смысл?" Как итог – из-за страха дети не слышат себя, не развивают таланты, начинают опираться только на общественные стереотипы. Создается впечатление, что любят, только когда ты "хороший". А если "плохой", – нет, пояснила психолог.

"Эти установки формируются не только из-за поведения матери, но и потому, что она много времени уделяет погоне за идеальностью. Дети чувствуют себя одинокими и стараются быть "хорошими", чтобы их полюбили и на них обратили внимание. Потребность в любви публики часто является криком души, обращенным к родителям", – указала Сурина.

Константин Никулин посоветовал бороться с такой "блогерской зависимостью" с помощью инфодетокса. Он напомнил, что во многих религиях практикуются посты и воздержания, что обосновано нейробиологически. После таких детоксов человек получает больше удовольствия от того, что было ему недоступно.

При этом эксперт не призывает полностью отказываться от ведения соцсетей. Однако определенные дни в неделю или месяц без телефона благотворно повлияют на психоэмоциональное состояние, заключил Никулин.