Setn: воспитательница на Тайване заставила четырехлетних близнецов пробежать 43 круга

16 октября, 16:33

Происшествия
Воспитательница на Тайване заставила четырехлетних близнецов пробежать 43 круга

Фото: setn.com

Воспитательница в одном из детсадов на Тайване заставила четырехлетних близнецов пробежать 43 круга и прыгать 100 раз, сообщает Setn.com.

На жестокое обращение в разговоре с отцом пожаловались сами близнецы. Они сказали, что больше не вернуться туда, так как воспитательница выкинула их поделки и теннисные ракетки в мусорное ведро.

Мужчина запросил записи с камер видеонаблюдения, на которых увидел, что женщина наказала его детей, заставив бегать по 50-метровому кругу и выполнять прыжки до тех пор, пока пострадавших не начало тошнить. Самим родителям педагог заявила, что мальчики переели за обедом.

Инцидентом заинтересовался местный комитет по образованию. В итоге воспитательницу и ее коллегу оштрафовали на 48 000 и 54 000 местных долларов, то есть на около 124 000 и 140 000 рублей соответственно. Также их обязали пройти курсы повышения квалификации, но родители пострадавших детей направили заявление в полицию, так как посчитали наказание слишком мягким.

Ранее суд на Алтае вынес приговор 24-летней бывшей воспитательнице специализированного дома ребенка за истязание детей. Женщина получила 2,1 года лишения свободы. Выяснилось, что в период с декабря 2022 по июнь 2024 года осужденная систематически избивала двух воспитанников за то, что те плакали, при этом женщина снимала происходящее на видео.

происшествияза рубежом

