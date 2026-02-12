12 февраля, 06:30Экономика
"Деньги 24": рубль может ослабнуть после решения ЦБ по ключевой ставке
Российская валюта по своей крепости приближается к мировым, но ситуация может измениться уже 13 февраля, когда Центробанк примет решение по ключевой ставке. Другие факторы, которые могут надавить на рубль – новые санкции ЕС и отсутствие прорывов на переговорах по Украине.
Как сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков, рубль остается крепким благодаря высокой ключевой ставке. Сейчас она составляет 16%. ЦБ, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне, поскольку инфляция растет высокими темпами. Подробнее – в программе "Деньги 24".