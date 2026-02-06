Российские власти потратят более 100 миллиардов рублей на семейный налоговый кешбэк

Государство потратит более 100 миллиардов рублей на семейный налоговый кешбэк. Оформить его впервые в России можно с этого года.

Специалисты пересчитают налог по льготной ставке, а разницу вернут. При этом отмечается, что под этот эксперимент подпадает не каждая семья.

Кто может рассчитывать на возврат по этой программе? Что нужно делать, чтобы получить деньги? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.