Новости

Новости

11 февраля, 05:22

Экономика

Владелец "Вкусно – и точка" Говор не верит в возвращение McDonald's в РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Владелец сети ресторанов "Вкусно – и точка" Александр Говор не верит в скорое возвращение в Россию американской сети McDonald's, поскольку ей вряд ли будет выгодно реализовать опцион на обратный выкуп своего российского бизнеса. Такое мнение Говор выразил в интервью РБК.

"Мое личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны. Обязательства, которые я на себя взял, я должен был выполнить через 2 года. Я выполнил их через 1,5 года – на полгода раньше", – рассказал Говор.

Он добавил, что на сегодняшний день руководство McDonald's не общается с представителями "Вкусно – и точка" и не предпринимает каких-либо шагов для возвращения в Россию.

Даже в случае решения вновь выйти на российский рынок McDonald's уже не сможет работать, как раньше, уверен Говор.

"Наверное, нас уже полюбили в России. Если сейчас убрать "Вкусно – и точка" и поставить McDonald’s, там, может быть, по принципиальным соображениям уже не будет такого потока людей", – считает он.

На днях McDonald's зарегистрировала в России свой одноименный товарный знак. Соответствующая заявка была подана в ведомство еще в декабре 2024 года. Компания сможет использовать этот знак для продажи продуктов питания, готовых блюд, напитков, игрушек и посуды.

Кроме того, в начале января McDonald's зарегистрировала в России товарный знак десерта МакФлурри. Он может использоваться в РФ для продажи мороженого. Компания получила исключительное право на него до 28 декабря 2034 года.

Спрос на фастфуд и готовую еду вырос в Москве и Подмосковье

