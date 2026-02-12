"Деньги 24": эксперт рассказал, какие факторы могут привести к ослаблению курса рубля

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, что курс рубля может ослабнуть после того, как Центробанк примет решение по ключевой ставке 13 февраля. По его словам, сохранение ставки на уровне 16% укрепит рубль, снижение – ослабит.

Другие факторы, которые могут надавить на рубль – это новые санкции ЕС и отсутствие прорывов на переговорах по Украине.

