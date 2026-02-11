Глава МВФ Георгиева назвала ослабление доллара временным

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева назвала текущее ослабление доллара временным явлением. По ее мнению, американская валюта сохранит статус ключевой в обозримом будущем.

Экономисты подтверждают, что ослабление доллара наблюдается по отношению ко многим валютам, включая рубль, евро и юань. Однако они тоже считают эту тенденцию кратковременной, ссылаясь на устойчивость экономики США и исторические примеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.