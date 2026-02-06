Экономист Ордов допустил снижение ключевой ставки до 15,5% в феврале 2026 года

Банк России может понизить ключевую ставку в феврале 2026 года, прогнозируют аналитики. В настоящий момент этот показатель равен 16%. Какие факторы повлияют на решение регулятора и как это отразится на кредитах, разбиралась Москва 24.

Альтернативные сценарии

Первое заседание Банка России по ключевой ставке в 2026 году состоится 13 февраля. На данный момент регулятор зафиксировал этот показатель на уровне 16%.

Согласно прогнозу аналитиков "Альфа-Банка", ключевая ставка по итогам февральского заседания останется прежней. По словам экспертов, этому способствуют ускоренный рост цен в начале 2026 года, а также высокий уровень инфляционных ожиданий. Также в организации обратили внимание на слова зампреда Банка России Алексея Заботкина в эфире радио РБК, что "снижение ставки будет строго соразмерно замедлению инфляции". По мнению аналитиков, такое высказывание поддерживает сценарий паузы на предстоящем заседании. Также аналитики не исключили, что ставка может остаться неизменной и на мартовском заседании регулятора.

Похожее мнение выразил и главный аналитик банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, сообщает газета "Известия". По его словам, фундамент для смягчения политики есть, однако наиболее вероятным сценарием в феврале остается сохранение ставки на текущем уровне.

В свою очередь, аналитики Сбера в опубликованном на своих ресурсах отчете предположили, что Банк России все же снизит ключевую ставку до 15,5%. В качестве основных причин они назвали более мягкие комментарии регулятора в декабрьском пресс-релизе и более низкую, чем ожидалось, инфляцию осенью 2025 года. При этом эксперты компании не исключили, что в марте возможна пауза в снижении ставки из-за эффектов от повышения НДС, а в апреле вероятно снижение до 15%.

При этом аналитики банка предусмотрели и оптимистичный сценарий. Для его реализации потребуется в том числе значительное улучшение геополитической обстановки и снижение долгосрочных бюджетных рисков. В этом случае возможно снижение ставки до 15% в феврале, до 14% в марте и до 13% в апреле 2026 года.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение ключевой ставки в феврале до 15,5%, сообщает News.ru. По его мнению, начиная с марта регулятор ускорит темпы снижения до 1 процентного пункта и более. В результате ставка может опуститься до 9–10% к концу 2026 года, отметил парламентарий.

В свою очередь, эксперт-аналитик "Банки.ру" Гаянэ Замалеева отметила, что нельзя полностью исключать и возможность повышения ставки. Об этом говорят ускорение инфляции в начале года, налоговые изменения, сокращение льгот для бизнеса и отток средств с банковских счетов. В то же время повышение ключевой ставки – это крайняя мера, которая применяется, когда инфляция уходит из-под контроля, подчеркнула Замалеева.





Гаянэ Замалеева эксперт банковской сферы Пока этого не происходит в достаточной степени, чтобы ломать текущую траекторию политики.

Однако эксперт предположила, что наиболее вероятным сценарием на февральском заседании ЦБ станет сохранение ключевой ставки на уровне 16%.





В октябре 2024 года значения ключевой ставки достигли пикового значения – 21%. Начиная с 6 июня 2025-го Банк России перешел к поэтапному снижению. По итогам последнего решения 19 декабря ключевая ставка опустилась до 16%.

"Неполная ясность"

Наиболее вероятными сценариями станут либо сохранение ключевой ставки на текущем уровне, либо ее снижение на 0,5%, отметил в беседе с Москвой 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

По его словам, в настоящее время на экономическую ситуацию в России влияют разнонаправленные факторы. Один из них – проинфляционные силы.

"Сохраняется рост цен, в том числе на продукты питания, что нетипично для этого времени года. Он связан не только с увеличением налогового бремени, но и отчасти с проводимой жесткой денежно-кредитной политикой. Она хоть и направлена на стабилизацию цен, также влияет на издержки. С другой стороны, укрепление курса рубля работает как сдерживающий инфляцию фактор, давая Центральному банку возможность не повышать ключевую ставку", – подчеркнул экономист.

Таким образом, на сегодняшний день сложилась "уникальная ситуация", когда вероятность как увеличения, так и снижения ключевой ставки примерно одинакова, заметил Ордов.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Если ЦБ будет строго следовать своей цели по уменьшению инфляции, это может потребовать дальнейшего ужесточения политики. Однако одновременно можно наблюдать, что экономика начинает замедляться: снижается активность, растет число банкротств, падает доступность кредитов, включая ипотеку. Это создает риски не просто снижения темпов роста, а перехода к рецессии.

Однако на фоне достаточно стабильного курса рубля у ЦБ появляются основания задуматься о необходимости поддержки экономики. Для возвращения к устойчивому росту требуется синхронизация экономической и денежно-кредитной политики, пояснил эксперт.

"Если правительству и ЦБ удастся найти консенсус и понять, что в условиях поддержки деловой активности инфляция может стабилизироваться и приблизиться к целевому уровню в 4%, наиболее вероятными сценариями станут либо сохранение ключевой ставки на текущем уровне, либо ее снижение на 0,5 процентного пункта", – сказал Ордов.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота также выразил мнение, что шаг будет осторожным и составит около 0,5%.

"Это объясняется неполной ясностью относительно влияния повышения налогового бремени на бизнес и конечными розничными ценами. С учетом этого Банк России будет действовать аккуратно", – предположил он в разговоре с Москвой 24.

Как объяснил эксперт, дальнейшая тактика регулятора будет зависеть от динамики индекса потребительских цен, инфляционных ожиданий, а также от того, насколько равномерным окажется рост цен в продовольственных и непродовольственных категориях на фоне налоговых изменений.

"Также крайне важна риторика ЦБ в комментарии к решению: на что он сделает больший акцент – на внешние риски (конъюнктура нефти, нестабильность валютного рынка) или на внутренние дисбалансы (диспропорции в экономике, проблемы с дефицитом бюджета)", – отметил Бархота.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка В целом снижение ставки важно с точки зрения создания условий для плавной девальвации рубля, которая может способствовать пополнению казны. При существующих значениях девальвация практически невозможна, поэтому генеральной линией, скорее всего, станет именно постепенное снижение ключевой ставки.

По его словам, снижение с 16 до 15,5% окажет весьма символическое воздействие на россиян. Это слегка повысит доступность кредитов и немного снизит платежи по корпоративным займам с плавающей ставкой, привязанной к ключевой. Здесь важно смотреть на формирующийся тренд и на то, какие факторы будут влиять на политику ЦБ весной, заключил Бархота.

