Общественница Волынец: Roblox можно вернуть в Россию при родительском контроле

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Игровая площадка Roblox сможет вернуться в Россию при родительском контроле. Создатели также должны будут обязаться полностью исключить деструктивный контент и материалы 18+, заявила председатель Национального родительского комитета Ирину Волынец изданию "Абзац".

Она призвала взрослых не пренебрегать контролем за сайтами и платформами, которые посещают дети. Волынец отметила, что без законодательного запрета ограничений от родителей может быть достаточно.

"Если законом не запрещено, а родитель посчитал, что он запрещает, этого достаточно. Все птички разные: кому-то, может быть, и в 16 лет играть рано, кому-то в более раннем возрасте это нормально. Здесь должно быть на усмотрение родителей: не надо сильно обнадеживаться, что, если ребенку запретили, он не найдет возможности играть", – добавила она.

Ранее Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранителей поддержать снятие ограничений с Roblox, указав, что на платформе будет реализован комплекс мер для защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей.

Доступ к игровой платформе Roblox ограничили в России в декабре 2025 года из-за неэффективной модерации. На площадке распространялась пропаганда наркотиков и суицидального поведения, а несовершеннолетних вовлекали в противоправные действия.

В начале июня компания согласовала с российскими ведомствами необходимые меры для защиты детей от вредной информации, признав прежние технологии неэффективными.