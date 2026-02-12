"Деньги 24": в России зафиксировали замедление инфляции до 6,37%

Росстат опубликовал свежие данные по инфляции. По состоянию на прошедшую неделю февраля годовая инфляция составила 6,37%, замедлившись по сравнению с предыдущим показателем в 6,45%.

Экономический обозреватель Константин Цыганков отметил, что замедление инфляции происходит не так быстро, как хотелось бы. По его прогнозу, на заседании 13 февраля Центральный банк сохранит ключевую ставку на уровне 16%.

Подробнее – в программе "Деньги 24".