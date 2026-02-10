Форма поиска по сайту

10 февраля, 11:30

Экономика

"Деньги 24": ставки по банковским вкладам продолжили снижаться в России

"Деньги 24": ставки по банковским вкладам продолжили снижаться в России

Собянин рассказал Путину об основных направлениях развития Москвы

Россиян предупредили о рисках потери сбережений при инвестициях в криптовалюту

Производство красной икры выросло на 21% в России

Аэропорт Шереметьево официально приобрел Домодедово за 66,1 млрд рублей

Собянин: Москва делает ставку на развитие высокотехнологичной промышленности

Путин назвал отличной динамику развития Москвы

"Деньги 24": цены на новостройки в Москве выросли почти на 40% за год

"Деньги 24": жалобы россиян на блокировку карт выросли за год почти на 70%

Собянин: экономика Москвы сохранила положительную динамику развития в 2025 году

В последние месяцы ставки по банковским вкладам в России продолжают снижаться. Если год назад, в январе 2025 года, можно было получать почти 22% годовых, то сейчас ситуация изменилась.

Снижение инфляции и ключевой ставки Центробанка повлекло за собой уменьшение ставок по депозитам. При этом ставки по вкладам падают гораздо быстрее, чем ставки по кредитам.

По краткосрочным вкладам на три месяца банки предлагают около 15% годовых. От полугода и более – 13–14% и ниже. Некоторые банки снижали ставки по долгосрочным вкладам до 11–12% годовых полгода назад.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Программа: Деньги 24
экономикавидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕвгений Беляков

