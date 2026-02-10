"Деньги 24": ставки по банковским вкладам продолжили снижаться в России

В последние месяцы ставки по банковским вкладам в России продолжают снижаться. Если год назад, в январе 2025 года, можно было получать почти 22% годовых, то сейчас ситуация изменилась.

Снижение инфляции и ключевой ставки Центробанка повлекло за собой уменьшение ставок по депозитам. При этом ставки по вкладам падают гораздо быстрее, чем ставки по кредитам.

По краткосрочным вкладам на три месяца банки предлагают около 15% годовых. От полугода и более – 13–14% и ниже. Некоторые банки снижали ставки по долгосрочным вкладам до 11–12% годовых полгода назад.

