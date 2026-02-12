"Деньги 24": Росстат опубликовал новые данные по инфляции

Росстат опубликовал данные по инфляции. По состоянию на прошедшую неделю февраля годовая инфляция составила 6,37%, замедлившись по сравнению с предыдущим показателем в 6,45%.

Продовольственные товары дорожают медленнее – 5,7%, непродовольственные практически не изменили темпы роста – 3,5%. Услуги подорожали на 14,5%, в первую очередь сказываются тарифы ЖКХ.

Экономический обозреватель Константин Цыганков отметил, что замедление инфляции происходит не так быстро, как хотелось бы. Это означает, что на заседании Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16%.

