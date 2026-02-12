Россияне ежегодно съедают полмиллиарда блинов на Масленицу. Аналитики подсчитали: для приготовления угощения используют почти 8,5 тысячи тонн муки, около 28 тысяч тонн молока и больше 1,5 тысячи тонн растительного масла.

71% жителей страны отмечают Масленицу дома и предпочитают печь блины сами. Еще 20% воспринимают праздник как повод отправиться в гости на блины. Готовые блинчики покупают только 5%. Еще 4% идут в кафе и рестораны. Почти половина россиян съедают за один раз до пяти блинов, 20% ограничиваются 1–2. Каждый пятый не ведет счет съеденному количеству.

