Россиянам разъяснили, можно ли уволить за опоздание на работу из-за снегопада

Непогода может считаться уважительной причиной для опоздания или невыхода на работу, заявила специалиста по трудовому праву. По словам HR-эксперта Зулии Лоиковой, ключевым условием является своевременное уведомление работодателя о ситуации.

Сотрудник должен сообщить о задержке и при возможности предоставить доказательства, такие как фотографии, подтверждающие транспортный коллапс или другие сложности. Федерация независимых профсоюзов России подтверждает, что право на отсутствие распространяется на случаи настоящих стихийных бедствий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.