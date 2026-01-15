Форма поиска по сайту

Новости

Новости

15 января, 07:15

Общество

Россиянам разъяснили, можно ли уволить за опоздание на работу из-за снегопада

В России за брошенную в подъезде елку можно получить штраф 5 тыс рублей

Москвичам напомнили об ответственности за уборку снега с балконов и козырьков

В Москве оборудуют купели к Крещению

Снегопады в Москве прекратились после почти недели осадков

Желтый уровень погодной опасности продлится в Москве до вечера 15 января

"Новости дня": УК могут получить штраф в 300 тыс рублей за плохую уборку снега

"Новости дня": эксперт разъяснила правила отсутствия на работе из-за непогоды

Новые правила для производителей готовой еды будут действовать в России с 2026 года

"Новости дня": социальные выплаты повысят в России с 1 февраля 2026 года

Непогода может считаться уважительной причиной для опоздания или невыхода на работу, заявила специалиста по трудовому праву. По словам HR-эксперта Зулии Лоиковой, ключевым условием является своевременное уведомление работодателя о ситуации.

Сотрудник должен сообщить о задержке и при возможности предоставить доказательства, такие как фотографии, подтверждающие транспортный коллапс или другие сложности. Федерация независимых профсоюзов России подтверждает, что право на отсутствие распространяется на случаи настоящих стихийных бедствий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина Брабец

