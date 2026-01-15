15 января, 07:15Общество
Москвичам напомнили об ответственности за уборку снега с балконов и козырьков
Жителям Москвы напомнили правила уборки снега и сосулек с балконов и козырьков. Если собственник самостоятельно застеклил балкон или установил непроектный навес, то именно он несет ответственность за его безопасность и очистку.
Во всех остальных случаях, когда речь идет об общем имуществе многоквартирного дома, обязанность по уборке лежит на управляющей компании или товариществе собственников жилья. Эти организации обязаны содержать общедомовое имущество и обеспечивать безопасные условия проживания.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.