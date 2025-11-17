"Миллион вопросов": юрист рассказал, как решать проблемы в области ЖКХ

Кто главный в доме – собственники, совет дома или управляющая компания? Как законно провести собрание собственников и заставить УК выполнять обязанности?

Можно ли не платить за вывоз мусора при длительном отсутствии и как создать ТСЖ? Куда должны идти деньги от аренды чердаков и рекламы на фасаде?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил заместитель главы московского Союза юристов Александр Толмачев.