Оттепель и слякоть ожидаются в Москве 14 февраля, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, прогнозируются осадки в разном агрегатном состоянии, температура воздуха составит от минус 2 до плюс 2 градусов.

В воскресенье, 15 февраля, скажется влияние холодного атмосферного фронта. Осадки постепенно перейдут в твердую фазу. Температура понизится до минус 3 градусов. На дорогах образуется гололедица.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.