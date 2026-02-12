В Госдуме предложили ввести два обязательных послеродовых медосмотра для мам

В Госдуме предложили добавить два обязательных послеродовых медосмотра для женщин – через 3 месяца и через 1 год после родов. Сейчас закон не устанавливает четкие сроки и порядок такого наблюдения.

Если инициативу поддержат, мамы смогут пройти обследование в своей женской консультации или районной поликлинике. Врачи измерят давление, проверят уровень гемоглобина и глюкозы, а также оценят психологическое состояние.

